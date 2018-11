Paris

Frankreich will Missbildungen bei Babys wie das Fehlen von Händen, Armen oder Vorderarmen überprüfen. Die Behörden kündigten am Mittwoch eine landesweite Untersuchung an, erste Ergebnisse werden Anfang kommenden Jahres erwartet.

Im Verwaltungsbezirk Ain nordöstlich von Lyon waren mehrere Fälle festgestellt worden. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn erklärte, sie wolle die Gründe für die dortigen Fälle kennen. „Ich denke, ganz Frankreich will es wissen.“

18 Babys mit Missbildungen bei den oberen Gliedmaßen

Die Ressortchefin machte dabei deutlich, dass sie bisher keine klare Spur habe. „Es kann möglicherweise einen umweltbedingten Grund geben“, sagte sie dem Radiosender RMC. „Es kann etwas sein, das (die Mütter) gegessen haben, es kann etwas sein, das sie getrunken haben, es kann etwas sein, das sie eingeatmet haben. Ich weiß es nicht“, sagte Buzyn.

Eine Gesundheitsbehörde hatte zuvor erklärt, es habe in Ain zwischen 2000 und 2014 zusammen 18 Babys mit Missbildungen bei den oberen Gliedmaßen gegeben. Zuvor war von sieben Babys die Rede gewesen.

Von RND/dpa