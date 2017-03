Duisburg. Die Polizei war gegen 8.40 Uhr alarmiert worden. Sie zog starke Kräfte zusammen und sperrte das Gebiet um die Bankfiliale in Duisburg weiträumig ab. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass sich ein bewaffneter Mann in der Filiale aufhielt – zusammen mit Angestellten des Geldinstituts. Einer Frau gelang es später, das Gebäude zu verlassen.

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Spezialkräfte konnten am Vormittag zwei Tatverdächtige in der Nähe der Sparkasse festgenehmen. „Zwei Personen befinden sich in Polizeigewahrsam“, twitterte die Duisburger Polizei am Donnerstagmorgen. Es sei unklar, ob es sich um Tatbeteiligte handele. Auf sie passe die Täter-Beschreibung, die eine Frau den Polizisten gegeben hatte – sie hatte aus dem Gebäude entkommen können, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Die Lage blieb nach den Festnahmen angespannt. Spezialeinheiten drangen gegen 11.30 Uhr in die Bank ein. „Sie befreiten einen Mitarbeiter, der augenscheinlich unverletzt aber gefesselt war“, teilte die Polizei mit. „Der oder die Täter befanden sich nicht mehr im Gebäude.“

Die Polizei fahndet jetzt nach einem „roten, älteren VW-Golf, der offenbar kurz nach der Alarmauslösung mit zwei jungen Männern davonfuhr“, wie sie mitteilte. Zunächst machte sie keine weiteren Angaben dazu.

Der Polizeisprecher bezeichnete den Einsatz als einen „untypischen Banküberfall“, weil der oder die Täter zuschlugen, bevor die Filiale geöffnet hatte. Eine Mitarbeiterin, die fliehen konnte, habe die Polizei alarmiert.



