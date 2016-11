Barron Trump: Der heimliche Star der Siegesrede

New York. Es war eine spannende Wahlnacht, aus der Donald Trump als Sieger hervorging. Seine erste Rede als amerikanischer Präsident hielt Trump weit nach Mitternacht, irgendwann zwischen zwei und drei Uhr morgens New Yorker Zeit. Mit auf der Bühne: seine Familie. Darunter auch sein jüngster Spross Barron Trump, der einen völlig übermüdeten Eindruck machte.

Der Zehnjährige blinzelte, gähnte, kniff die Augen zusammen und schwang hin und her – bemüht nicht einzuschlafen.

Das Bild machte auf Twitter die Runde. Unter dem Hashtag „Barron Trump“ forderten einige Nutzer: „Lass den armen Jungen endlich ins Bett gehen!“

Poor Barron Trump is so sleepy! Let him sleep, he's just a kid!! — Brandon Gibbons (@MrDiminutive) November 9, 2016

I mean look at him

He's not interested

He just want to sleep!

Get Barron Trump to bed!#barrontrump pic.twitter.com/9vIWbs9boo — Femke Notebaert (@femke360) November 9, 2016

Andere schmolzen beim Anblick des Zehnjährigen dahin: „Baron Trump ist so süß und zu Recht müde“, schrieb eine Nutzerin.

Barron Trump is soooo cute and rightfully sleepy.😍 https://t.co/blGzygBmvG — Deplorable Grandma (@jjmcphatter) November 9, 2016

Nach dem langen Wahltag und der Auszählung der Stimmen, die bis in die Nacht dauerte, solidarisierten sich viele Nutzer mit dem Jungen. „Wir sind alle Barron Trump“, schrieb ein Nutzer.

„Barron Trump steht für alle Amerikaner, die auch schlafen wollen“, kommentierte eine andere Nutzerin.

Barron Trump is every person in America who wants to go to sleep rn. — Garance Franke-Ruta (@thegarance) November 9, 2016

Aber die Twitter-Gemeinschaft wäre nicht die Twitter-Gemeinschaft, wenn sie die Situation nicht mit einem Augenzwinkern betrachtet hätte. „Wenn nicht mal dein Sohn dich als Präsident sehen will“, schreibt eine Nutzerin.

„Der Moment, in dem dir klar wird, dass du in ein kleineres Haus ziehen musst“, witzelte ein Nutzer über den als verwöhnten Jungen bekannten Trump-Spross.

The moment #barrontrump realizes he has to move to a smaller house... pic.twitter.com/UvTZbkv2SV — Kenzie Royal (@kenzietheroyal) November 9, 2016

„Ich habe Mitleid mit Barron Trump. Erstens, sein Vater ist Donald Trump. Zweitens, er musste dem Idioten die ganze Nacht zuhören,“ kommentierte ein Twitterer.

I feel sorry for Barron Trump. Firstly, his dad is Donald Trump. Secondly, he's had to listen to the idiot talk all night. #BarronTrump — becca ☕️ (@coffeeandphan) November 9, 2016

