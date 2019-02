Los Angeles

Nachdem er die Videoaufnahmen von sich im Dschungel sah, hat Bastian Yotta reagiert: Er hat sich Haare transplantieren lassen, um einige lichte Stellen zu beseitigen. „Meine Haare haben mich immer gestresst. Witzigerweise, jetzt wo sie weg sind, fühle ich mich frei“, schreibt er unter ein Facebook-Foto, das ihn mit kahlgeschorenem Kopf und einem Verband zeigt.

Zwar findet er seinen Look „irgendwie geil“, in seinen Instagram-Storys verrät er aber auch, dass ihn nerve, dass er laut Ärzten vier Wochen lang keinen Sport machen dürfe. „Und heute ist erst Tag 4.“ Yotta wäre natürlich nicht Yotta, wenn er sich daran halten würde: Weitere Bilder und Videos zeigen ihn beim Training im Fitnessstudio.

„ Yotta jammert nicht, Yotta löst Probleme“

Einen Tipp hat er auch an seine Jünger: „Wenn uns was stresst: Lösen oder weg damit. Eigentlich wollte ich nur das Thema mit meinen Haaren lösen, denn Yotta jammert nicht, Yotta löst Probleme“, schreibt er. Die Haartransplantation fand offenbar noch in Deutschland statt, wo sich Yotta nach dem Dschungelcamp kurzfristig aufhielt, er bedankt sich bei einer Privatklinik in Dortmund. Dank geht auch an seine Freundin, die ihn bei allen verrückten Aktionen unterstütze.

In seinen Insta-Storys verrät er zudem, dass er an einer eigenen Sendung arbeitet. Das Ziel seines Dschungelaufenthalts sei gewesen, sich zurück ins Fernsehen zu kämpfen. Einen kleinen Seitenhieb an Ex-Kumpel und Lieblings-Streitkompane Chris Töpperwien kann er sich auch nicht verkneifen: Dessen Sendung wird nach nur fünf Folgen eingestellt.

Beim Dschungel-Promi-Dinner wird Yotta hingegen nichts zu sehen sein. „Sie wollten meine Gage verdoppeln, aber die Dreharbeiten wären bis zum 18. Februar gegangen und ich wollte Valentinstag bei meiner Freundin verbringen“, sagt er.

Von RND/msk