Eine Woche lang sind rund acht Millionen Schüler in Deutschland gleichzeitig in den Sommerferien. Auf den Autobahnen und an den Flughäfen herrscht nun Hochbetrieb. Staus sind vorprogrammiert. Wer kann, sollte erst ein paar Tage später in den Urlaub mit dem Auto starten. Wenn das nicht geht, heißt es – Nerven zeigen.