Marseille

Beim Gedenkmarsch für die Opfer des Häusereinsturzes in Marseille sind drei Menschen durch einen Balkonabsturz leicht verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Frau und ein sieben Jahre alter Junge standen auf dem Balkon in der ersten Etage eines Wohnhauses, als Teile abbrachen, wie unter anderem die französische Zeitung „La Provence“ berichtete. Sie erlitten leichte Verletzungen. Eine 24 Jahre alte Frau, die auf der Straße stand, wurde von einem Brocken getroffen und ebenfalls leicht verletzt. Das Gebäude wurde zur Sicherheit evakuiert, es bestehe aber keine Einsturzgefahr, wie die Zeitung unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet.

Bei dem Einsturz der Wohnhäuser in der südfranzösischen Hafenstadt waren acht Menschen ums Leben gekommen. Einwohner und Verbände gedachten am Samstag der Opfer - protestierten aber auch gegen die Wohnungspolitik der Stadt. Sie bemängeln öffentliche Untätigkeit - die zusammengestürzten Häuser waren völlig marode, eines von ihnen stand leer. Nach Angaben von France Info zogen am Samstag Tausende Menschen durch die Straßen.

Von RND/dpa