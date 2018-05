Hannover

Der Tag fängt schon absurd an. Termin in Düsseldorf für eine Präsentation. Der Mitpräsentator erscheint allerdings nicht zum vereinbarten Zeitpunkt – er hatte sich im Flieger vertan und war in München gelandet. Trotz des schlechten Omens läuft aber alles glatt. Der pünktlichen Fahrt zum Flughafen steht nichts im Wege. Um 16.15 soll der Flieger Richtung Berlin starten – dort wartet ein spannender Vortrag um 19 Uhr.

Das Boarding für den Eurowings-Flug EW 9052 ist plangemäß um 15.45 vorgesehen. Ein gemütlicher Flug mit einer Bombardier DHC-8 Propellermaschine, besser bekannt unter ihrem vormaligen Namen De Havilland Canada DHC-8 oder einfach Dash 8. Doch ist die Boarding-Zeit erreicht, springt der Abflug auf der Anzeigetafel auf 16.40 Uhr. Grund der Verspätung auf Nachfrage: Zwei Crewmitglieder seien verspätet auf dem Rückflug von Mailand.

Den hilflosen Damen am Gate A30 bleibt nichts anderes übrig, als auf ihren Handys per App den Weg der Kolleginnen aus Mailand zu verfolgen. „Das wird nichts vor 17 Uhr“, raunt die eine der anderen zu, auf dass die schwitzenden Passagiere es nicht hören. Sie sollte Recht behalten. Um 16.40 dann große Freude: das Boarding beginnt. Allerdings nur in den Zubringerbus. Der erste fährt los. Und bleibt vor dem Flieger stehen. 15 Minuten später folgt der zweite Schwung Passagiere. Auch deren Bus bleibt verschlossen. Die beiden Crewmitglieder aus Mailand sind immer noch nicht da. Sie kommen erst nach 40 Minuten. Eine lange Zeit in einem stehenden Bus mit freier Sicht auf den Flieger und den Himmel darüber.

Und der verheißt beim Boarding schon nichts Gutes. Die prächtige Laune des Piloten lässt zunächst weitere Bedenken verfliegen. Er entschuldige sich für die Verspätung. Dafür dauere der Flug auch nur 50 Minuten. Würde ja noch reichen für den Vortrag. Doch kaum werden die Propeller angelassen, übertönt ein energisches Trommeln das Motorengeräusch. Das Licht geht aus, die ersten Passagiere werden unruhig. Eine Mischung aus Starkregen und Hagel malträtiert die Metallhaut der Dash 8.

Wenig später wieder der, nicht mehr ganz so gut gelaunte, Pilot. Nun sei der Flughafen geschlossen. So stehen wir also im prasselnden Sperrfeuer des Unwetters – weitere knapp 70 Minuten, bevor es dann endlich, wenn auch recht windig-wacklig, um 18.31 Uhr Richtung Berlin geht.

Der Vortrag ist bei der Landung um 19.45 Uhr bei strahlendem Sonnenschein natürlich schon fast vorbei, der Zugverkehr nach Hamburg, dem finalen Tagesziel, wegen des Wetters und einer Oberleitungsstörung stark beeinträchtigt – also nichts wie hin zum Hauptbahnhof – und, wenn möglich, einen früheren Zug geschnappt.

Als sei nichts gewesen – die Dash 8 nach der Landung in Berlin Quelle: Daniel Killy/RND

Die einzig störungsfreie Verbindung des Tages ist denn auch die Fahrt im Car-Sharing-Fahrzeug. 18 Minuten von Tegel nach Mitte – nicht schlecht. Dort steht er auch zuverlässig auf Gleis 7, der ICE 704 nach Hamburg ... und das auch schon eine ganze Weile, da – wegen des Wetters und der Oberleitungsstörung – der, Sie ahnen es schon, Lokführer fehlt. Immerhin – mit nur 30 Minuten Verspätung geht es los. Und schon um 23.13 Uhr ist mit dem glücklichen und trockenen Erreichen der Haustür das Ende dieser absurden Deutschland-Tour: 23.13 Uhr ...

Von Daniel Killy/RND