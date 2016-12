Berlin. „Das macht der Koch der Kanzlerin so hervorragend, dass ich immer diesen gleichen Wunsch habe“, sagt Löw in der „Bild“-Zeitung.

Bei Tisch komme dann alles Mögliche zur Sprache. „Griechenland, Brexit, Flüchtlinge - wir sprechen meist über aktuelle Themen, dazu über die generelle gesellschaftliche Situation in Deutschland.“ Nur manchmal sei auch Fußball ein Thema, erzählte Löw dem Blatt. „Die Kanzlerin interessiert, was innerhalb unserer Mannschaft so passiert.“ Er habe auch schon ein paar Freunde zum Treffen bei Merkel mitbringen dürfen, „die mir persönlich sehr wichtig sind. Da gab es dann auch mal andere Themen.“

Von RND/dpa