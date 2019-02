Lübeck

Erschreckendes Ergebnis einer Verkehrskontrolle: Gegen 19.20 Uhr am Montagabend fiel der Polizei in Lübeck eine Autofahrerin auf. Sie fuhr mit ihrem Hyundai Schlangenlinien und über den Kantstein auf den dortigen Geh- und Radweg, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten.

Im Auto : zwei kleine Kinder

Bei der Kontrolle der 44-Jährigen aus Lübeck wurde bei einem Test Tetrahydrocannabinol (THC) festgestellt. THC ist der Wirkstoff der Cannabispflanze, die Frau hatte also offensichtlich Haschisch konsumiert. Die Mutter hatte während ihrer Drogenfahrt ihre beiden kleinen Kinder im Auto. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Die Frau und die Kinder mussten das Auto stehen lassen.

Betrunkener fährt mittags durch die Innenstadt

Bereits am Mittag gegen 12 Uhr hatten Lübecker Beamte bereits einen 52-Jährigen kontrolliert. Er war zuvor aufgefallen, als er besonders schnell fuhr. Bei dem Mann konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab 1,7 Promille. Die Polizisten ordneten auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme an und kassierten den Führerschein ein.

Von RND/ LN