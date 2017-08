Belgischem Prinzen droht Ärger von Regierung

Brüssel. Der Bruder von König Philippe nahm Ende Juli an einer Feier zum 90-jährigen Bestehen der chinesischen Armee in der Botschaft des Landes teil. Ein Foto, das ihn und andere Teilnehmer beim Anschneiden eines Kuchens zeigt, verbreitete er selbst über seinen Twitter-Account. Heikel dabei: Eigentlich darf Laurent ausländische Würdenträger nur mit Erlaubnis der Regierung treffen – worum er nach Angaben von Premier Charles Michel nicht gebeten hat.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr