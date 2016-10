New York . Ben Stiller (50) sprach am Dienstag in einem Interview erstmals über die Krebsdiagnose im Alter von 48 Jahren. „Es kam aus heiterem Himmel. Ich hatte keine Ahnung“, sagte Stiller in der Howard Stern Show.

Stiller ließ sich umstrittenen Test unterziehen

Glücklicherweise habe er sich einem Test unterzogen, bei dem die Konzentration des Prostata-spezifischen Antigens (PSA) im Blut ermittelt wird. Erhöhte Werte können auf die Erkrankung hinweisen, doch das Verfahren schlägt Kritikern zufolge zu oft unnötig Alarm.

Stiller bezeichnete den Test als „sehr umstritten“, aber ohne das Screening hätte er bis heute nichts von seiner Erkrankung gewusst. Er wiederholte gegenüber Howard Stern, was Ärzte auf der ganzen Welt immer wieder betonen: Prostatakrebs ist der zweittödlichste aller Formen – aber auch diejenige, die sich, wenn früh erkannt, am besten heilen lasse.

Hilfe von Robert De Niro

Beistand habe der Schauspieler von seinem Kollegen Robert De Niro bekommen, mit dem er in den “Meet The Parents”-Filmen aufgetreten war. Auch De Niro kämpfte einst gegen Prostatakrebs. Stiller habe sich dessen Arzt empfehlen lassen.

Am Morgen der Operation habe er Angst gehabt und sich gesorgt, danach keinen Sex mehr haben zu können. Doch der Eingriff verlief erfolgreich und Stiller wurde offiziell für vom Krebs befreit erklärt. Sein Sexleben habe sich danach auch langsam wieder normalisiert. „Es braucht Zeit, zurückzukommen“, sagte Stiller.

Von RND/dpa