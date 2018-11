Mount Holly

Die Geschichte von einem selbstlosen Obdachlosen rührte hunderte von Menschen: Im Oktober 2017 soll der Wohnungslose sein letztes Geld einer Frau gegeben haben, die mit ihrem Auto auf der Autobahn liegen geblieben war. Doch jetzt stellte sich heraus: die Geschichte war frei erfunden.

Ein Paar aus den USA soll sich mit der rührenden Geschichte des hilfsbereiten Obdachlosen durch eine Crowdfunding-Plattform 400.000 Dollar erschwindelt haben. Gegen die beiden sowie gegen den obdachlosen Mann sei Anklage erhoben worden, sagte Staatsanwalt Scott Coffina am Donnerstag.

Geschichte vom obdachlosen Samariter ging viral

Das Paar hatte behauptet, der Obdachlose habe mit seinen letzten 20 Dollar Benzin für die gestrandete Frau gekauft. Die Geschichte vom selbstlosen Samariter wurde von Zeitungen und Fernsehsendern aufgegriffen und das Paar richtete – aus Dankbarkeit, wie es sagte – auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe eine Seite ein, auf der Leute für den Obdachlosen spenden konnten. Mehr als 400.000 Dollar kamen so zusammen.

„Die gesamte Kampagne basierte auf einer Lüge“, sagte Staatsanwalt Coffina. „Es war fiktiv und illegal und es gibt Konsequenzen.“ Er versprach, dass die geprellten Spender entschädigt werden würden.

Die 400.000 Dollar Spendengeld sind weg

Der Obdachlose wurde am Mittwochabend von Mitarbeitern der Justizbehörde in Philadelphia verhaftet und blieb am Donnerstag in Untersuchungshaft auf Bewährungsstrafe.

Die Untersuchungen begannen, nachdem der Obdachlose sich beschwerte, dass er das für ihn gesammelte Geld nie bekommen hätte und das Paar verklage. Was mit dem Geld geschehen ist, ist bisher nicht geklärt. Es soll aber alles weg sein, wie der „Guardian“ berichtet.

Von RND/mat/dpa