Hamm

Weil er seinen Linienbus in Schlangenlinien über die Straße steuerte, hat die Polizei in Hamm einen betrunkenen Busfahrer gestoppt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war der auffällige Fahrstil des 33-Jährigen am Montagabend Zeugen aufgefallen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Linienbus war ohne Fahrgäste auf dem Weg zum Betriebshof gewesen.

