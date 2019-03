Sankt Aldegund

Mit großer Hartnäckigkeit ist ein betrunkener Autofahrer in Rheinland-Pfalz vor der Polizei geflohen – bis er es sich doch anders überlegte. Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, raste der 27-Jährige in der Nacht zum Sonntag zunächst durch die engen Gassen der Mosel-Ortschaft Sankt Aldegund, streifte mit seinem Sportwagen eine Hauswand und floh mit rund 200 Stundenkilometern in Richtung des Nachbarortes Bremm, wie die Polizei mitteilte.

Durch eine Großfahndung samt Hubschrauber konnte zwar das beschädigte Auto schnell gefunden werden, vom Fahrer fehlte aber jede Spur. Wenig später lief der Flüchtige dann freiwillig der Polizei in die Arme: Bei einer Kontrolle in Bremm fragte er mit zerrissener Hose eine uniformierte Polizistin auf Zivilstreife, ob diese ihn im Auto Richtung Sankt Aldegund mitnehmen könne. „Dem stark alkoholisierten Moselaner konnte sofort geholfen werden!“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Sein Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt.

Von RND/dpa