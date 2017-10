Betrunkener bei Schusswechsel mit Polizisten getötet

Alsfeld. Ein 54 Jahre alter Mann ist in Alsfeld in Hessen bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich verletzt worden. Anwohner hatten am Montagabend Schüsse aus einem Wohnhaus gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten feststellten, dass mit scharfer Munition geschossen wurde, forderten sie Spezialkräfte an. Versuche, mit dem stark betrunkenen Mann zu reden, scheiterten nach Angaben der Polizei. Gegen Mitternacht habe er auf die Beamten geschossen und sei bei dem folgenden Schusswechsel getötet worden, wie es weiter hieß. Polizisten seien nicht verletzt worden. Die Polizei machte am Dienstagmorgen keine weiteren Angaben. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt.

Von RND/dpa