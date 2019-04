Husum

Ein Kind soll am Sonntag bei einem Friedhof in Husum eine 80 Jahre alte Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben, um sie auszurauben. Der Junge forderte die Herausgabe ihres Portemonnaies, wie die Polizeidirektion Flensburg am Montag mitteilte.

Als die Rentnerin aus Husum sich weigerte und umdrehte, flüchtete der bewaffnete Junge. Die Frau beschrieb ihn als einen 12- bis 14-Jährigen mit blonden Haaren und einer schwarzen Schusswaffe. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Von RND/dpa