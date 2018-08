New York

R'n'B-Sängerin Beyoncé widmete ihr ein Konzert, von Mariah Carey und Missy Elliott kamen Genesungswünsche: Stars in den USA haben Solidarität mit der schwer erkrankten Soul-Legende Aretha Franklin gezeigt.

Wie die Zeitung „Detroit Free Press“ berichtete, stand Beyoncés Auftritt mit ihrem Mann Jay Z in der Stadt im US-Staat Michigan am Montag (Ortszeit) ganz im Zeichen von Franklin. „Wir lieben dich“, verkündete Beyoncé und dankte der 76-Jährigen für ihre „wunderschöne Musik.“ Zum Auftakt der Show im Stadion Fort Field heizte DJ Khaled der Menge mit dem Song „Respect“ ein, einem der größten Hits der Queen of Soul. Franklin ist in Detroit zu Hause.

Beyoncé and Jay-Z. Quelle: AP Photo/Matt Rourke

Laut einer Person aus dem Umfeld Franklins soll die 76-Jährige schwer krank sein. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Franklin hatte im vergangenen Jahr über ihre Ruhestandspläne gesprochen und erklärt, sie werde einige ausgewählte Projekte weiter betreiben.

