Minneapolis

Ein Streich eines Polizisten kostet ihn wahrscheinlich seinen Job: Der Mann hängte zu Kugeln und Lichterkette an den Weihnachtsbaum der Polizei in Minneapolis noch eine Zigarettenpackung, einen Pappbecher einer Hähnchenbraterei, eine Chipstüte und eine Bierdose. Das kam nicht gut an, wie verschiedene US-amerikanische Medien berichten.

Nachdem Bilder des Baums im Internet kursierten, drohte Bürgermeister Jacob Frey personelle Konsequenzen an. „Dieses Verhalten ist rassistisch, abscheulich und weit unter den Standards jeder Person, die für die Stadt Minneapolis arbeitet“, schrieb Frey. Der oder die Betreffende werde noch im Laufe des Tages gefeuert.

Der Baumschmuck hing in einer Polizeiwache, deren Verhältnis zu den Bewohnern gelitten hat. In dem Polizeibezirk war vor drei Jahren ein Schwarzer von der Polizei erschossen worden, woraufhin es zwei Wochen lang Demonstrationen gab.

Von RND/hsc