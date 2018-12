Wolsfeld

Sie waren wegen zu hohen Tempos an einer Messstelle geblitzt worden, bekamen aber zwei Bußgeldbescheide von zwei verschiedenen Orten: Wegen eines Softwarefehlers haben 85 Autofahrer in Rheinland-Pfalz einen falschen Bescheid bekommen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen am Dienstag sagte. Zu schnell gewesen seien sie auf der B257 bei Wolsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm), aber nicht – wie angeblich zur selben Zeit – in Kenn im Kreis Trier-Saarburg, das gut 35 Kilometer entfernt liegt. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.

Der Fehler passierte so: Die Messstelle in der Eifel habe die Daten an die zentrale rheinland-pfälzische Bußgeldstelle in Speyer übertragen. Das Programm habe wegen des Fehlers „einen zweiten Vorgang generiert“. „Weil das automatisiert abläuft, bekamen die betroffenen Autofahrer dann zwei Bußgeldbescheide“, sagte der Sprecher. Mit demselben Foto, von derselben Zeit am selben Tag – nur an zwei Orten.

Den Kollegen der Bußgeldstelle sei der Fehler auch aufgefallen: Die betroffenen Fahrer wurden informiert und die falschen Verfahren eingestellt. „Unser Fehler tut uns leid. Wir wollen ja, dass das alles richtig abläuft“, sagte der Polizeisprecher. Die Bußgeldstelle bearbeite im Jahr rund zwei Millionen Vorgänge. „So ein Fehler ist vorher noch nicht passiert.“ Die Bußgeldstelle sei Teil des Polizeipräsidiums.

Von RND/dpa