Los Angeles. Ein Insider beim US-Promiportal „TMZ“: „Beiden hätten dagegen vor Gericht ziehen können, haben es aber so akzeptiert.“

Die Einzelheiten:

– Brad Pitt bekommt Besuchsrecht – mit Auflagen allerdings. Bei seinem ersten Besuch muss ein Kinderpsychologe anwesend sein. Der Therapeut darf danach entscheiden, ob der Vater seine Kinder in Zukunft allein sehen darf oder ob es weiterhin nur unter Aufsicht gestattet wird.

- Pitt muss sich unangekündigten Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Laut Insider war ein bereits durchgeführter Test negativ.

- Brad und Angelina müssen sich beide in Einzeltherapie begeben. Zusätzlich soll es auch eine Familientherapie mit Brad, Angelina und den Kindern zusammen geben.

Regelung auf drei Wochen begrenzt

Die vorläufigen Regelungen können laut „TMZ“ vom Los Angeles Department of Children and Family Service nach drei Wochen verlängert, abgeändert oder völlig aufgehoben werden. Sollte Letzteres eintreten, müsste das Familiengericht Neuregelungen treffen.

In den Scheidungspapieren hatte Jolie behauptet, dass ihr Ex ein Problem mit Wutausbrüchen habe. Auch von Alkohol- und Marihuana-Konsum war in diesem Zusammenhang die Rede gewesen. Die Kinderschutzbehörde hatte daraufhin Ermittlungen gegen Pitt aufgenommen. So lange die Untersuchungen andauerten, hatte der US-Schauspieler seine Kinder nicht sehen dürfen.

