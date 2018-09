Brandenburg/Havel

Es muss ein einsamer, trauriger Tod gewesen sein, den eine erst 55 Jahre alte Brandenburgerin in ihrer Wohnung in Brandenburg/Havel gestorben ist. Monatelang hat offenbar niemand Claudia D. (Name geändert) wirklich vermisst, obwohl sie doch einmal Familie hatte und im gesellschaftlichen Leben stand.

An welchem Tag Claudia D.’s Herz aufgehört hat zu schlagen, weiß niemand. Wahrscheinlich ist die Frau um die Weihnachtszeit des vergangenen Jahres herum oder kurz danach gestorben. Ihr Leichnam lag in den folgenden Monaten bis Anfang August in der Wohnung.

Ihre erwachsenen Kinder, die vier Enkel oder auch mögliche Freunde und Arbeitskollegen haben sich offenbar keine großen Sorgen um die geschiedene Frau gemacht. Nachdrücklich den Kontakt gesucht hat keiner von ihnen.

Briefkasten quoll über

Gefunden wurde die Tote erst am 9. August. Das ist der Tag, der nun auch als ihr Todesdatum angegeben wird. Ein Nachbar hatte die Initiative ergriffen, weil der Briefkasten der Frau monatelang nicht geleert worden war und daher überquoll. Verwesungsgeruch hatten weder er noch andere Hausbewohner die gesamte Zeit über wahrgenommen.

An dem Augusttag, als die Polizei, die Feuerwehr und der Leichenwagen kamen, ging alles ganz schnell. Erst als die tote Frau durch den Hausflur nach unten getragen worden war, habe man etwas gerochen, berichtet eine Nachbarin.

Polizisten erklärten den durch den Einsatz aufmerksam gewordenen Nachbarn, dass die Tote mumifiziert gewesen sei und sie daher nichts gerochen hätten.

Nette Nachbarin

Die erwähnte Nachbarin hatte sich durchaus schon Sorgen um Claudia D. gemacht, mit der sie gelegentlich ein paar Worte im Hausflur gewechselt habe. „Sie war eine Nette und hatte immer ein Wort für mich“, erzählt sie. In einem der kurzen Gespräche habe sie erfahren, dass ihr geschiedener Mann einmal Polizist gewesen sei und dass sie zwei Kinder und mehrere Enkel habe. Der Nachbarin fiel auf, dass die stets freundliche Frau nie Besuch bekam.

Seit Weihnachten kein Lebenszeichen

Doch seit Weihnachten hörte die Nachbarin kein einziges Geräusch mehr aus dem dritten Stockwerk und sah die Frau auch nicht mehr. Seit Weihnachten war es dort totenstill. Erst dachte die Nachbarin, dass Claudia D. womöglich längere Zeit verreist sei.

Doch wie einem anderen Mieter, der schon länger im Haus wohnt, fiel ihr der übervolle Briefkasten auf. „Für uns war irgendwie klar, dass sie nicht mehr lebt“, berichtet die Nachbarin.

Hausverwaltung reagiert nicht

Die wenigen besorgten Bewohner verständigten die Hausverwaltung und baten diese, sich zu kümmern. Doch nichts geschah. „Wir hätten ja selbst etwas unternommen, aber wir haben befürchtet, dass wir am Ende den Feuerwehr- und Polizeieinsatz bezahlen müssten, weil womöglich kein anderer da ist, der dafür aufkommen kann“, erklärt die Nachbarin das Zögern.

Am Ende gelangte die Information, dass Frau D. womöglich tot in der Wohnung liegt, über private Kontakte eines Nachbarn doch bei den Behörden. Der Verdacht bestätigte sich. Die Staatsanwaltschaft Potsdam leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

„Das Verfahren ist eingestellt, es gibt keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden“, berichtet Behördensprecherin Sarah Kress-Beuting. Der Leichnam durfte daher beigesetzt werden.

Im Karneval aktiv

Was im Leben von Claudia D. schlecht gelaufen ist, wissen vermutlich allenfalls enge Angehörige. Die Frau, die zuvor in der Nähe von Brandenburg/Havel gelebt hat, war zumindest zeitweise keineswegs eine Außenseiterin. Sie galt als selbstbewusste Frau, war als Beamtin berufstätig und im gesellschaftlichen Leben ihres früheren Wohnortes präsent, etwa vor einigen Jahren im Karneval.

Der Name der Toten steht noch immer auf dem Klingelschild und auf dem Briefkasten. Die Tür zu ihrer Wohnung ist auch Wochen nach dem Auffinden noch polizeilich verplombt. Ein Aufkleber weist Claudia D. als Fan des BVB aus, es sei denn, sie hätte das Deutsche-Meister-Schild übernommen.

Abschied in der Todesanzeige

Die Frau, die so einsam und traurig gestorben ist, hinterlässt im weltweiten Netz noch einige digitale Spuren. Ihre Facebook-Seite existiert fort, die weist sie als Beamtin eines Brandenburger Gerichts aus.

Völlig egal ist Claudia D. ihren Kindern offenbar doch nicht gewesen. In einer Anzeige haben sie sich von ihrer Mutter verabschiedet.

Von Jürgen Lauterbach/RND