Essen. Unbekannte haben am Freitagabend ein türkisches Café in Essen attackiert. Es sei mindestens ein Brandsatz auf die Teestube geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Samstagmorgen.

Dabei wurde auch ein Gast des Lokals verletzt. Die Hintergründe und Motive der Tat seien noch unklar. Die Täter flohen, die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Von RND/afp/dpa