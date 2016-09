São Paulo. Dutzende Häftlinge eines hoffnungslos überfüllten Gefängnisses im brasilianischen Bundesstaat São Paulo sind nach einer Meuterei geflüchtet. Die Häftlinge der Anstalt von Jardinopolis hätten während einer Routinekontrolle ihrer Zellen die Matratzen in Brand gesteckt, einen Teil der Gefängnis-Umzäunung eingerissen und seien ausgebrochen, berichtete die Strafvollzugbehörde des Bundesstaats.

Die Situation sei inzwischen wieder unter Kontrolle, die Flüchtigen seien wieder zurück und in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Der Fernsehsenders Globo berichtete dagegen, dass von den rund 200 Ausbrechern erst einhundert wieder geschnappt worden seien. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie aus der Haftanstalt Rauch aufstieg und ein großer Teil des Zauns auf dem Boden lag.

Massive Überbelegung der Haftanstalten

Wie viele Gefängnisse in Brasilien ist auch die Haftanstalt von Jardinopolis vollkommen überbelegt und in entsprechend schlechtem Zustand. Zum Zeitpunkt des Aufstands waren dort fast doppelt so viele Häftlinge untergebracht wie vorgesehen. Gefängnismeutereien kommen in Brasilien immer wieder vor, Hauptgrund ist die massive Überbelegung der Haftanstalten.

Von RND/dpa