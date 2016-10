Regensburg. Sturzbetrunken, aber dennoch diszipliniert ist ein Regensburger Briefträger zur Arbeit gegangen. Allerdings stürzte der 45-Jährige dann mit seinem Zustell-Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin musste er pusten: Der Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,5 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann nach seinem Sturz am Samstag in ein Krankenhaus. Wegen der Höhe des Alkoholgehalts in seinem Blut wird der Zusteller wohl seinen Führerschein verlieren, teilte die Polizei weiter mit.

Von RND/dpa