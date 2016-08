Hannover. Am Donnerstag hat US-Talker James Corden wieder einen Promi eingeladen, seine Hits im Auto zu schmettern. In der aktuellen Ausgabe der " Carpool Karaoke" saß Britney Spears auf dem Beifahrersitz des berühmten schwarzen Geländewagens. Doch statt ihre Hits "Toxic" oder "Baby one more time" aus vollem Halse mitzusingen, sorgte die 34-Jährige mit ihrem unbeholfenen Auftreten für Kritik.

Auch auf die Frage, worum es eigentlich in ihrem Song "Oops, I did it again" gehe, fand die Sängerin keine Antwort. "Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht", druckste sie herum. Wahrscheinlich sei es "einfach nur ein Song, mutmaßte sie, verzog das Gesicht und kaschierte ihre Unsicherheit mit lautem Gelächter. Während Corden wie immer mit Texsicherheit überzeugte, konnte sich die Sängerin offenbar nicht an den Text ihres Welthits erinnern. Ähnlich erging es ihr mit "Womanizer".

Britney plaudert aus dem Nähkästchen

Erstaunlich offen plauderte Spears aus dem Nähkästchen: Sie wünsche sich noch drei weitere Kinder, müsse aber erst den richtigen Mann finden. An die Ehe glaube sie allerdings nicht mehr.

Entgegen der Kritik im Vorfeld, Spears singe nur Playback, war die Stimme des Pop-Sternchens, wenn auch nur leise, zu hören. Dennoch bewegte sie über weite Strecken nur die Lippen zu ihren Kulthits. Immer wieder musste sich die 34-Jährige in der Vergangenheit gegen Gerüchte wehren, bei Live-Shows lediglich vom Band zu singen.

Twitter amüsiert sich

Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter amüsierten sich die Nutzer über den Auftritt der Sängerin. "Britney hat wirklich gesungen", kommentierte ein Zuschauer die Promi-Autofahrt.

Zuletzt hatten Sängerin Adele und die Frau des US-Präsidenten, Michelle Obama, mit ihren Auftritten bei der "Carpool Karaoke" für Aufsehen gesorgt.

RND/are