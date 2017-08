Bruno Mars spendet eine Million Dollar

Flint. R&B--Star Bruno Mars (31) zeigt sich spendabel: Den Opfern von bleiverseuchtem Trinkwasser in der Stadt Flint (US-Bundesstaat Michigan) will er eine Million Dollar (846 000 Euro) von den Einnahmen seiner „24K Magic“-Tour zahlen. In der Nacht zu Montag war Mars zudem beim Teen Choice Award geehrt worden – Amerikas Teenager würdigten ihn bei der Vergabe in Los Angeles als „weitsichtigen, innovativen Visionär“.

Von RND