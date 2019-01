Groitzsch

Unbekannte haben im Landkreis Leipzig 18 Hühner in einem Garten getötet. Der Besitzer hatte die toten Tiere am Montagabend entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Angaben des Hühnerzüchters wurden die Tiere durch Tritte gegen den Kopf getötet. Weitere Hühner und der Hahn wurden verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Von RND/dpa