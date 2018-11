London

Im Süden Londons soll es britischen Medien zufolge zu einem großen Brand gekommen sein: Demnach explodierte im Stadtteil Orpington eine Bus-Garage, elf Busse fingen Feuer. Der britischen Zeitung „Metro“ zufolge waren rund 60 Feuerwehrmänner im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.

Menschen in der Region hätten am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens Explosionen in dem Busdepot gehört. Die Feuerwehr hat die Einwohner aufgefordert, sich aus der Region fernzuhalten – überall sei Rauch. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.

