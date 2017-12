Bus fährt in Moskau in Menschenmenge

Moskau. Der Bus fuhr noch die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigten. Schauplatz des Vorfalls ist eine Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein vielbesuchtes Einkaufszentrum und eine U-Bahn-Station liegen.

Ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Fahrt in die Menschen handelte, war zunächst unklar. Laut „RIA Novosti“ soll es sich unter Berufung auf Polizeiquellen aber nicht um eine gezielte Fahrt in die Menschenmenge handeln. So sei der Bus entweder behindert worden oder die Bremsen hätten versagt.

Von fw/RND/dpa