München

Cathy Hummels hat es nicht einfach. Die Frau von Bayern-Star Mats Hummels kann kaum ein Foto posten, ohne sie dass von ihren Followern kritisiert wird. Stein des Anstoßes diesmal: Ein Outfit, das Cathy jetzt im Englischen Garten in München trug. Es waren dabei vor allem die Schuhe, die für Aufregung sorgten.

„Die hässlichsten Schuhe der Welt“, hieß es dazu in einem Kommentar. Ein anderer User meinte zu wissen: „Eigentlich mag ich deine Klamotten immer gerne, aber die Schuhe sind einfach mega scheußlich. Ganz ganz schlimm.“ Beim Shooting hatte die 30-Jährige Mokassins zur grauen Edel-Jogginghose getragen.

Doch nicht nur an der Kombination störten sich die Fans, sondern vor allem an der Tatsache, dass die Schuhe mit Fell abgesetzt waren. Ein Kommentar dazu: „Egal ob echtes Leder oder Fell, die Schuhe sind echt unschön, sorry.“ Oder: „Diese grauslichen Schuhe sehen immer aus hätte man beim Reinschlüpfen in die Schuhe das Langhaarmeerschweinchen übersehen.“ Ein Instagram-Nutzer vermutet: „Ich glaube Echtfell, schade, hat doch mal für Peta geworben, dachte sie wäre nicht so oberflächlich.“

Gerade erst Aufregung um Oktoberfest-Foto von Cathy und Mats Hummels

Cathy Hummels indes scheint die Kritik gelassen zu nehmen. Stunden später postete sie bereits ein neues Bild auf Instagram. „So ein unfassbar toller Tag“, schrieb sie dazu – kein Wort zur Kritik am Foto im Englischen Garten.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Oktoberfest-Foto von Cathy und Mats Hummels für Aufregung gesorgt.

Von RND