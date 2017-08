Chemiefabrik bei Houston droht zu explodieren

Houston. Im Nordosten der stark von Hurrikan „Harvey“ getroffenen Stadt Houston droht in einer unter Wasser stehenden Chemiefabrik eine Explosion. Die Überschwemmung in der Fabrik und der Stromausfall hätten dazu geführt, dass nicht alle Vorkehrungen getroffen werden konnten, um eine Explosion zu verhindern, so der US-Geschäftsführer des französischen Petrochemie-Konzerns Arkema, Rich Rowe.

Die chemischen Stoffe, die in dem Gebäude gelagert werden, müssten auf einer niedrigen Temperatur gelagert werden, so Rowe. In der Fabrik stehe jedoch über einen Meter Wasser und die Kühlung sei ausgefallen.

Arkema stellt in Crosby, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Houston, organische Peroxide her. Nach Behördenangaben wurde die Gegend im Umkreis von mehr als zwei Kilometern um die Fabrik evakuiert.

Zahl der Toten steigt auf mehr als 30

Derweilen hat der Sturm „Harvey“ weiter an Kraft verloren. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte ihn zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herab. Gleichwohl bleibt die Lage wegen den anhaltenden Überschwemmungen im Südosten von Texas und im Südwesten von Louisiana dramatisch. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf mindestens 31.

Nach den schwersten Regenfällen in der US-Geschichte lässt sich in Houston wieder die Sonne blicken. Doch die Lage bleibt dramatisch. Zur Bildergalerie

In der Stadt Orange kamen zwei Menschen ums Leben, wie Bezirksrichter Stephen Carlton mitteilte. Der Bezirk um die schwer getroffene Stadt Houston bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) sechs weitere Tote. Im Süden von Texas traten mehrere Tausend Liter Rohöl aus Lagertankern aus. In Houston, wo am Mittwoch wieder die Sonne schien, sollten am Donnerstag teilweise wieder Busse und Bahnen fahren.

Die Feuerwehr der Stadt sollte indes damit beginnen, durch die Fluten bisher nicht zugängliche Nachbarschaften Straße für Straße zu durchsuchen. Die Einsatzkräfte würden damit ab Donnerstagmorgen im Südwesten beginnen, sagte Houstons Feuerwehrchef, Samuel Peña. Bis die Stadt vollständig durchkämmt ist, könnte es rund eine Woche dauern.

Von ap/dpa/RND/zys