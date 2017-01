Santiago de Chile. Präsidentin Michelle Bachelet reistein die am stärksten betroffene Region O’Higgins, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nach Angaben der nationalen Forstbehörde CONAF werden aktuell noch 85 Brände bekämpft, von denen sich 34 weiter unkontrolliert ausbreiten.

Am schwersten betroffen sind die Regionen El Maule und O’Higgins. Bachelet überflog in einem Hubschrauber die Gegend um die Gemeinde Pumanque, in der die Flammen gut 70 Prozent der Fläche zerstört hatten. Etwa 200 Menschen mussten von dort in Sicherheit gebracht werden.

In Chile bekämpfen die Feuerwehrleute die Ausbreitung der Waldbrände, denen schon eine Fläche doppelt so groß wie Hamburg zum Opfer gefallen ist. Zur Bildergalerie

Über die Ursache der Brände gibt es noch immer keine Klarheit, doch wird in Chile bereits hart debattiert. „Wir können Brandstiftung weder ausschließen noch bestätigen“, erklärte Bachelet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten an.

Sorge bereitet in Chile die Wettervorhersage der nächsten Tage: Temperaturen bis zu 39 Grad Celsius könnten die Löscharbeiten zusätzlich erschweren.

Von RND