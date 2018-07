West Palm Beach

Chris Brown hatte am Donnerstag Abend (Ortszeit) gerade sein Konzert in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida beendet, als die Polizisten den Musiker abführten, wie das Promi-Portal TMZ berichtet. Es habe einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen gegeben, weil dieser 2017 bei einem Club-Konzert in Tampa im selben Bundesstaat einen Fotografen angegriffen haben soll.

Wiederholungstäter

Mittlerweile sei Brown aber schon wieder gegen Kaution auf freiem Fuß. Vor Gericht ist der Musiker kein Unbekannter – wegen mehrerer Gewaltdelikte musste sich Brown schon verantworten. Der Angriff auf seine Ex-Freundin Rihanna brachte ihm 2009 eine fünfjährige Bewährungsstrafe ein.

Von RND/geb