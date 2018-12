Düsseldorf

Neue Liebe für Cora Schumacher. Die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher zeigte sich am Wochenende händchenhaltend mit ihrem neuen Freund beim Einkaufsbummel in Düsseldorf. Und der ist ein ganz anderer Typ als ihr Ex.

Breite Schultern, Glatze, von Kopf bis Fuß tätowiert – mit dem Mitglied der Kölner Hells-Angels hat Cora Schumacher ihr neues Liebesglück gefunden, wie uns ihr Manager André Scharfenorth bestätigte. Sie selbst wollte sich zu ihrer neuen Beziehung bisher nicht äußern.

Der kräftige Mann mit der auffälligen Tätowierung scheint genau in das Beuteschema der 41-Jährigen zu passen. Im Sommer sagte sie im „ Promi Big Brother“-Container: „So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut und, wenn es geht, tätowiert. Wenn einer so ein Survivor ist, der mich in der Wildnis beschützen kann, damit kann man mich beeindrucken.“ Die Beschreibung scheint ziemlich perfekt auf den neuen Mann an ihrer Seite zu passen.

Von RND/mat