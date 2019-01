München

DJ Bobo singt zum Finale der Musikshow „My Hit. Your Song“ auf Russisch. Die Band Russkaja spielt seinen Hit „Pray“ zu Heavy-Metal-Polka-Sound. „Den Rap-Teil habe ich so noch nie gehört“, kommentiert DJ Bobo die überraschende Coverversion. „Die Show ist eine Wundertüte: Du greifst rein und weißt nicht, was dich erwartet.“ Und dann nimmt er sich selbst das Mikro und rappt mit der Rock-Polka-Band aus Wien zum ersten Mal auf Russisch, wie ProSieben am Montag mitteilte. Die Show ist am 17. Januar gestartet, das Finale zeigt der Sender am Donnerstag (31. Januar, 20.15 Uhr).

Bei „My Hit. Your Song“ stellen jeweils zwei Künstler, Bands oder Solisten, Songs ihrer musikalischen Idole wie DJ Bobo vor. In der letzten Folge ist das neben Russkaja auch die österreichische Pop-Rock-Band The Makemakes. Außerdem sind Songs von Álvaro Soler, Pur-Sänger Hartmut Engler und den No Angels Lucy Diakovska und Sandy Mölling zu hören.

Von RND/dpa