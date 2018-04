London

Der kleine britische Prinz, der am Montag im Londoner St. Mary’s Hospital zur Welt kam, trägt den Namen Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag mit. Seine offizielle Anrede werde His Royal Highness Prince Louis of Cambridge sein.

Über den Namen des jüngsten Mitglieds der britischen Königsfamilie hatte der Palast bisher geschwiegen – auch, als sich Prinz William und Herzogin Kate am Montagabend mit ihrem dritten Kind vor dem Krankenhaus der Öffentlichkeit zeigten. „Das finden Sie noch früh genug heraus“, hatte William den Reportern zugerufen. Bei den Buchmachern lagen zuletzt vor allem Arthur, James, Philip und Albert hoch im Kurs.

Zur Galerie Stadtausrufer Tony Appleton verkündete vor dem St. Mary’s Hospital die Geburt des kleinen Prinzen.

Die Nachricht von der Geburt des kleinen Louis Arthur Charles hatte am Montag die Briten verzückt. Am frühen Montagmorgen war Kate mit ihrem Mann ins St. Mary’s Hospital gefahren. Der kleine Junge kam dem Palast zufolge um 11.01 Uhr zur Welt, Papa William war dabei. Die Nummer fünf der Thronfolge wog 3800 Gramm und sei gesund.

