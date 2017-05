Leinfelden-Echterdingen. Vollbart, Spitzbart, Schnurrbart – bei der Gesichtsbehaarung können Männer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Diesem haarigen Thema widmet sich auch der Bartclub „ Belle Moustache“ und hat am Samstag den „Bart des Jahres“ 2017 gekürt. Den skurrilen Preis erhält der Choreograf und frühere Tänzer des Stuttgarter Balletts Eric Gauthier.

Im Gegensatz zu den Vorjahressiegern trägt Gauthier einen schlichten Dreitagebart. Der Club vergibt den Titel jährlich an „Bartträger mit Vorbildcharakter“ und lobte den „trendigen Dreitagebart“ des gebürtigen Kanadiers.

Eric Gauthier trägt den „Bart des Jahres“ 2017. Quelle: dpa

Die Jury hob aber vor allem auch dessen soziales Engagement und die Arbeit der Gauthier Dance Company am Theaterhaus Stuttgart hervor. „Besonders mit dem Gauthier Dance Mobil macht er es auf vorbildliche und ausgezeichnete Weise möglich, den Tanz für Menschen näher zu bringen, die nicht mehr in ein Theater kommen können“, betonte der Verein bei einer Versammlung in Leinfelden-Echterdingen.

Der Preis, eine individuell gestaltete Skulptur, soll Gauthier zu einem späteren Zeitpunkt überreicht werden, hieß es. Als „Bart des Jahres“ wurden in der Vergangenheit unter anderem Fernsehkoch Horst Lichter, Designer Harald Glööckler, Höhner-Frontmann Henning Krautmacher und zuletzt Handball-Torwart Andreas Wolff ausgezeichnet.

Handball-Torwart Andreas Wolff. Quelle: dpa

Von RND/dpa/are