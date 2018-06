Potsdam

Nach dem Bade-Diebstahl hat sich jetzt auch AfD-Chef Alexander Gauland zu dem Vorfall geäußert. „Ein oder zwei Unbekannte haben meine Sachen gegriffen, als ich im Wasser war“, sagte Gauland der Deutschen Presse-Agentur zu dem Vorfall vor einer Woche. „Andere Badegäste haben die Polizei alarmiert, die schon da war, als ich wieder ans Ufer kam.“ Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ über den Diebstahl berichtet.

Zur Galerie AfD-Chef Alexander Gauland hat mit Vorsatz die NS-Zeit als „Vogelschiss“ der deutschen Geschichte bezeichnet. Die Reaktionen blieben nicht aus. Doch der Politiker kann auf die Unterstützung der Rechtsaußen wie Björn Höcke zählen.

„Zeugen haben mir erzählt, dass die Diebe gerufen haben sollen: „Für Nazis ist hier kein Badeplatz!““, sagte Gauland, der AfD-Fraktionschef im Bundestag. „Daher hat das Ganze wohl einen politischen Hintergrund.“

Schlüssel weg: Gauland tauscht Schließanlage aus

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums bestätigte den Diebstahl der Kleidung, nicht aber den von Gauland zitierten Ausruf. Laut dem Zeitungsbericht soll der Staatsschutz wegen des Diebstahls ermitteln.

Klamotten und Schlüssel gestohlen: Alexander Gauland in Begleitung eines Polizisten. Quelle: Privat

Gauland kam der Diebstahl teuer zu stehen. „In der Hose war mein Hausschlüssel und daher musste die gesamte Schließanlage des Hauses ausgetauscht werden“, berichtete der 77-Jährige. Der Badeplatz am Heiligen See liegt ganz in der Nähe von Gaulands Wohnung.

Viel Häme für den AfD-Chef

Die Meldung über den Diebstahl hatte in sozialen Netzwerken für viel Häme gesorgt. „Jetzt geht Campino zu weit“, twitterte etwa Satiriker Jan Böhmermann.

Von RND/dpa