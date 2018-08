Sydney

Erstmals nach sieben Jahren gibt es einen neuen Spitzenreiter in der Liste der lebenswertesten Städte der Welt. Dauerfavorit Melbourne wurde von Österreichs Hauptstadt Wien entthront. Und nachdem Hamburg 2017 den zehnten Platz belegte, ist in diesem Jahr keine deutsche Stadt unter den Top Ten. Hamburg belegt 2018 den 18. Platz. Die Studie weist aber darauf hin, dass keine der aus den ersten Zehn herausgefallenen Städten an Wertung eingebüßt hätte. Andere haben bloß zugelegt. Hier geht es zu den Gewinnern.

Zur Galerie Hier ist die Rangliste der vom „Economist“ ermittelten zehn Städte weltweit, in denen das Leben am angenehmsten ist.

Die regelmäßig erscheinende Rangliste der „Economist's Intelligence Unit“ wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Insgesamt wurden dafür 140 Großstädte nach Kriterien wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Stabilität und Kultur miteinander verglichen. Hier finden Sie die zehn Städte mit der geringsten Lebensqualität.

Zur Galerie Hier wollen Sie wirklich nicht wohnen: Die folgenden Städte sind laut „Economist“ diejenigen mit der geringsten Lebensqualität.

Wollen Sie den Charme Wiens gleich einmal erleben? Das Team vom reisereporter hat für Sie die besten Tipps zusammengestellt.

