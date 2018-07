Berlin

Die Jagd auf die Rosen geht wieder los!

Nach „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ ist nun die „Bachelorette“ wieder am Zug. Ab dem 18. Juli sucht die Traumfrau wieder ihren Prinzen – nun stehen die 20 Single-Männer fest. Und die Gruppe ist bunt gemischt: Zwischen Fitnesstrainer und Ingenieure mischen sich auch Studenten und Maler. Wer die neue „Bachelorette“ wird, ist zwar noch nicht offiziell verkündet – vieles deutet aber daraufhin, dass es sich um eine bereits bekanntes Fernsehgesicht handelt: Nadine Klein (32). Die Studentin hatte in der vergangenen „Bachelor“-Staffel um das Herz von Daniel Völz gekämpft, war aber schon in der fünften Staffel rausgeflogen.

Zur Galerie Lackierer, DJ, Fitnesstrainer? Dunkle Haare, blond oder rötlich? Einer dieser 20 Herren wird vermutlich das Herz der neuen „Bachelorette“ erobern.

In den vergangenen Jahren hatte die „Bachelorette“ ihr Liebesglück in Portugal, Frankreich und Spanien gesucht – diesmal geht es für die Show nach Griechenland. Acht Folgen gibt es bis zum 5. September. Nach dem großen Finale soll es wieder eine Wiedersehenssendung mit einem Teil der Kandidaten geben.

Von RND