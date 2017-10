Das sind die verrücktesten Halloween-Rekorde

Hannover. Haben Sie sich schon immer gefragt, wie viele Kürbisse man in einer Minute mit einem Hammer zertrümmern kann? Oder welches das beliebteste Halloween-Kostüm für Hunde ist? Wir haben die Antworten für Sie:

Zerschmettertes Gemüse

31 Kürbisse hat der New Yorker Ashrita Furman innerhalb von 60 Sekunden mit einem Hammer zerschlagen. Er brach damit den Weltrekord vom vergangenen Jahr. Damals zertrümmerte Ayda Fields, die Ehefrau des britischen Sängers Robbie Willams, immerhin 15 Exemplare.

Teurer Grusel-Spaß

Rekordverdächtig sind auch die Ausgaben für das Gruselfest, zumindest in den USA. Rund neun Milliarden US-Dollar geben Halloween-Fans in diesem Jahr laut Angaben des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ für Süßigkeiten, Kostüme und Co. aus – so viel wie nie zuvor. Kein Wunder: hier werden selbst Hunde verkleidet. Auf Platz eins der Rangliste der beliebtesten Tierkostüme landete übrigens, wie sollte es auch anders sein, der Kürbis.

Halloween spending is set to hit record heights this year https://t.co/Ohyw2wJWGV pic.twitter.com/YaRBMBAnTk — Forbes (@Forbes) October 29, 2017

Schnelle Schnitzkunst

16,47 Sekunden - so lange braucht der schnellste Kürbisschnitzer der Welt, um dem orangen Gemüse ein Gesicht zu verleihen. Doch damit nicht genug. Der US-Amerikaner Stephen Clarke hat offenbar ein Händchen für Kürbisse: Er hält auch den Rekord für das schnellste Schnitzen von einer Tonne Kürbis – nämlich 3 Stunden, 33 Minuten und 49 Sekunden. Falls Sie noch Interesse an einem Weltrekord haben: das Guinness Buch der Rekorde sucht noch den schnellsten Unterwasser-Schnitzer.

Gruselkabinett ohne Ausweg

Kunstblut, Clowns-Masken und ganz viel Schminke - möglichst gruselig soll es an Halloween sein. Allerlei gespenstische Gestalten gibt es im längsten Gruselkabinett der Welt im US-Bundestaat New York zu sehen. Auf fast zwei Kilometern (1933.72 Metern) können Besucher im „Pure Terror Scream Park“ ihre Nervenstärke testen.

Schrei, so laut du kannst!

Doch der lauteste Schrei wurde nicht etwa im Gruselkabinett gemessen, sondern am Rande einer Halloween-Party in Großbritannien. Mit einer Lautstärke von 129 Dezibel stieß Jill Drake den den lautesten Schrei. Aus, der jemals gemessen wurde.

Monster-Kürbis

1190,49 Kilogramm – so viel wiegt der schwerste Kürbis der Welt. Der Belgier Mathias Willemijns züchtete das riesige Exemplar. Gekürt wurde das orange Gemüse übrigens dieses Jahr im baden-württembergischen Ludwigsburg.

Von RND/are