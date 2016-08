Salzburg. Für die einen ist es eine Kreuzfahrt der Superlative, für andere einfach nur peinlich: Der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff soll im kommenden Jahr fast eine Woche lang auf einem Schiff für Unterhaltung sorgen. Das Schiff startet Anfang November 2017 von der italienischen Stadt Savona aus und wird sechs Tage lang durch das westliche Mittelmeer dampfen. Der inzwischen 64-Jährige war mit TV-Serien wie "Baywatch", "Knight Rider" berühmt geworden.

Dabei sein Die Kreuzfahrt dauert vom 4. bis 9. November 2017 und kostet derzeit knapp 600 Euro.

"Herr Hasselhoff wird dabei die ganze Zeit an Bord sein", sagte eine Sprecherin des Reiseunternehmens Geo Reisen. Die Chance ist also groß, dem Sänger während der Fahrt über den Weg zu laufen. Geplant sind zudem ein Konzert sowie Autogrammstunden und ein Treffen mit den Fans.

In einem Video auf seiner Facebook-Seite verspricht Hasselhoff Tag und Nacht mit seinen Fans durchzufeiern.

Hasselhoff erlangte in Deutschland vor allem mit seinem Lied "Looking for Freedom" und seinem Silvesterauftritt an der Berliner Mauer im Jahr 1989 Berühmtheit. Nach Alkoholeskapaden und selbstironischen Auftritten in billig gedrehten Filmen nehmen sich der einstige Serienheld und seine Fans inzwischen weniger ernst.

dpa/ewo