Panorama Delmenhorst - Saunaaufguss geht schief: Zwei Männer von Stichflamme schwer verletzt Eigentlich sollte es ein entspannter Abschluss werden, doch der Saunabesuch endete für zwei junge Männer im Krankenhaus: Bei einem Aufguss entstand eine Stichflamme, die beiden Besucher erlitten schwere Verbrennungen.

In einer Sauna in einem Fitnessclub in Delmenhorst wurden zwei Männer bei einem Aufguss schwer verletzt. Quelle: picture alliance / Symbol