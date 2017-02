Rangun. Die Polizei in Myanmar hat nach eigenen Angaben einen buddhistischen Mönch festgenommen, der im Besitz von mehr als vier Millionen Crystal-Meth-Pillen war. Der Mönch sei am Sonntag im Staat Rakhaing von Beamten mit seinem Auto gestoppt worden, teilte Polizeisprecher Maung Maung Yin am Dienstag mit. Im Wagen des Mannes seien rund 400.000 Tabletten gefunden worden.

Polizei hatte einen Tipp bekommen

Bei einer anschließenden Durchsuchung im Kloster des Mönchs fand die Polizei mehr als 4,2 Millionen Pillen, eine Handgranate und Munition. Der Mann wurde am Dienstag von der Polizei verhört.

Die Beamten hatten im Vorfeld einen Tipp bekommen, dass der Mönche vor habe, die Drogen zu transportieren. Der Staat Rakhaing grenzt im Norden an Bangladesch.

Myanmar gehört zu den größten Zentren der Drogenproduktion weltweit. Neben Opium und Marihuana kommen von dort auch große Mengen des Aufputschmittels Metamphetamin – auch als Chrystal Meth bekannt – auf den Markt. In Asien ist Meth als Droge äußerst verbreitet.

Von ap/RND/zys