Der älteste Mensch der Welt ist tot

Santo Domingo. Der älteste Mensch der Welt ist in Jamaika gestorben. Violet Brown wurde 117 Jahre und 189 Tage alt. Sie starb am Freitag in einem Krankenhaus, wo sie wegen Herzrhythmusstörungen und Austrocknung behandelt worden war. Der jamaikanische Ministerpräsident Andrew Holness äußerte auf Facebook sein Beileid und nannte Brown „eine inspirierende Frau“.

Brown verbrachte einen großen Teil ihres Lebens mit dem Schneiden von Zuckerrohr. Sie war bis vor Kurzem in der Kirche aktiv. Sie schrieb ihre Langlebigkeit harter Arbeit und ihrem christlichen Glauben zu. Brown hatte vier Söhne und zwei Töchter. Der älteste Sohn starb im April im Alter von 97 Jahren.

Laut der Gerontology Research Group ist die Japanerin Nabi Tajima nun der älteste lebende Mensch. Sie wurde am 4. August 1900 geboren.

Von RND/ap