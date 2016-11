New York. Die 52-jährige Modeschöpferin erklärte in einem offenen Brief, sie und ihr Team stünden für „Vielfalt, individuelle Freiheit und den Respekt aller Lebensweisen“. Daher werde sie Trump weder einkleiden, noch wolle sie mit ihr in Verbindung gebracht werden, schrieb Théallet.

Die „rassistische, sexistische und fremdenfeindliche Rhetorik“ im Wahlkampf ihres Ehemanns, des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, sei „unvereinbar“ mit ihren Werten, erklärte die französische Designerin, die in New York lebt. Sie wisse zwar, dass es nicht klug sei, sich als Modeunternehmen in die Politik einzumischen. Ihrem Familienunternehmen gehe es aber nicht nur ums Geld.

Die 52-jährige Théallet arbeitet seit über 15 Jahren in den USA und ist regelmäßig auf den Modewochen in New York präsent. Michelle Obama hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Modelle der Designerin getragen. Théallet rief andere Modeschöpfer nun dazu auf, ihr zu folgen und Melania Trump nicht zu unterstützen.

Designerin Sophie Théallet in ihrem Studio in New York. Quelle: Joshua LOTT

Open letter | Sophie Theallet | November 17th, 2016 pic.twitter.com/g1hIAyBmdF — sophie theallet (@sophietheallet) November 17, 2016

Von dpa/RND