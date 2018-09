Los Angeles

Schock für die Fans von Schauspielerin Marcia Cross: Die Desperate-Housewives-Darstellerin zeigt sich bei Instagram mit traurigem Blick und raspelkurzen Haaren. „Hat jemand anderes auch Haarausfall wegen Krebs?“, schreibt sie dazu.

Es ist der erste Post, mit dem sie ihre Krankheit öffentlich macht. Ihre Fans reagieren geschockt und entsetzt. Das hatte Cross nicht gewollt und schickte eine zweite, beruhigende Nachricht hinterher: „Es tut mir so leid, dass mein Post nicht klarer war. Ich habe keinen Krebs mehr. Es ist inzwischen alles gut. Es war eine harte Zeit, aber ich bin gesund und glücklich.“

Der Schritt an die Öffentlichkeit habe ihr Kraft gegeben, verrät Cross. „Ich habe Gott, oder wer auch immer mir diesen inneren Ruck gegeben hat, nach vorne zu gehen und mich zu offenbaren, gedankt“, so die Schauspielerin, die sich vor allem als spießige Bree Van de Kamp einen Namen gemacht hat. Außerdem offenbarte die zweifache Mutter, dass sie an Anal-Krebs erkrankt war.

In ihrem bisher letzten Eintrag zeigt sich Cross selbstbewusst mit Häkelmütze und Haarteil und blickt positiv in die Zukunft: „Ich werde mit den schönen Seiten des Lebens weitermachen“.

Von RND/mat