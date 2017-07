Deutsch-polnische Polizei zerschlägt Schleuserring

Dresden. Nachdem es auf deutscher Seite bereits im November vergangenen Jahres zu großangelegten Durchsuchungsaktionen in vier Bundesländern gekommen sei, habe es Ende Juni in Polen weitere Durchsuchungen und zehn Festnahmen gegeben, teilte die Bundespolizei jetzt mit.

Dadurch sei das Schleusernetzwerk, das vornehmlich von Polen aus agiert habe, zerschlagen worden, sagte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle, Markus Pfau. Erstmals war dabei eine gemeinsame Ermittlungsgruppe auf Grundlage des neuen deutsch-polnischen Polizeivertrages im Einsatz.

„Die 2015 mit der Novelle des deutsch-polnischen Polizeivertrages eingeführten neuen Möglichkeiten der operativen Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe haben sich somit erstmals bewährt und waren Grundlage des Ermittlungserfolges“, betonte der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, Jörg Baumbach.

Die Schleuserbande soll in mehr als 15 Fällen 348 vorwiegend syrische Staatsangehörige unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen nach Deutschland gebracht haben. Da die Kriminellen international agieren war es für die Polizei in der Vergangenheit teilweise schwierig, gegen die Schleuser, die am Leid der Flüchtlinge verdienen, vorzugehen.

