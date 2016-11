Zirl. Der Unfall hatte sich am Zirler Berg in Tirol ereignet. Der Bus war auf dem Weg auf den Zirler Berg aus Italien kommend in Richtung deutscher Grenze mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Daraufhin rutschte der Reisebus nach hinten ab, touchierte noch drei weitere Autos und stürzte über die Böschung. Zwei Frauen aus Deutschland, die in dem entgegenkommenden Auto saßen, mussten von den Rettungskräften mit einer Metallschere aus dem Wrack geborgen werden. Sie erlitten laut Angaben eines Polizeisprechers „schwerere Verletzungen“.

Nach Angaben der Polizei stammt der Bus aus Augsburg. Einer der Insassen sei leicht verletzt worden, hieß es von der Einsatzzentrale in Augsburg am Freitagabend. Die beiden Fahrer und der Reiseleiter sowie die übrigen Passagiere seien unverletzt.

insgesamt 38 Menschen waren von dem Unglück betroffen. Etwa zehn von ihnen kamen laut Rotem Kreuz mit überwiegend leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Alle Verletzten waren Freitagabend bereits in ärztlicher Betreuung. „Es war ein Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr“, sagte Stefan Eder von der Tiroler Polizei. Der Zirler Berg wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Von dpa/RND