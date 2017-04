Frauen und Kinder an Bord

Das Rettungsschiff einer privaten deutschen Hilfsorganisation ist auf dem Mittelmeer in Seenot geraten. „Wir sind komplett manövrierunfähig, weil so viele Personen an Bord sind“, sagte Pauline Schmidt, Sprecherin der Organisation Iuventa Jugend Rettet. „Wenn keine Hilfe kommt, werden wir Leute verlieren“, sagte der Kapitän.